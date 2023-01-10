В Пентагоне оценили, может ли Беларусь вступить в войну против Украины

Минобороны США пока не видит признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины. Сейчас там планируются только совместные с Россией учения.

Видео дня

Об этом заявил представитель Пентагона во время брифинга, говорится на сайте ведомства. Он отметил, что пока США не фиксируют другие намерения этих государств.

"Вы знаете, мы знаем, что россияне и беларусы собираются проводить совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжение учений между беларусами и россиянами. Это все", – сказал он.

Напомним, 8 января Россия перебросила в Беларусь очередной эшелон военной техники. Поезд с техникой и личным составом ВС РФ прибыл в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские. Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами и снаряжением, а также 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек.

Также РФ продолжает перебрасывать авиацию на территорию Беларуси под предлогом проведения совместных летно-тактических учений вооруженных сил РФ и РБ. Переброску авиационной составляющей РФ планируется осуществить с 8 по 12 января.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный эксперт Михаил Самусь считает, что вероятность повторного вторжения российских оккупантов в Украину с территории Беларуси сейчас очень мала. Суммарно в Беларуси находится около 12-13 тысяч солдат армии РФ, чего совершенно недостаточно для проведения наступательной операции;

– командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк также заявил, что пока непосредственной угрозы нового наступления России на Киев нет, хотя от намерений захватить украинскую столицу в Кремле до сих пор не отказались. Впрочем, в ближайшие месяцы враг может вернуться к идее повторного "похода" на Киев, поэтому украинские Силы обороны делают все, чтобы помешать реализации этих планов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!