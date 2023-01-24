В ПАСЕ одобрили резолюцию, признающую, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014, а не 2022 году

В Парламентской ассамблее Совета Европы был принят отчет и резолюция, посвященные сексуальному насилию во времена конфликтов. Часть документа упоминает о российской агрессии против Украины и военных преступлениях, которые совершали российские оккупанты на территории нашего государства.

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В частности, в резолюции отмечено, что агрессивная война России против Украины продолжается не с 24 февраля 2022, а с февраля 2014-го. Об этом сообщают украинские СМИ.

Речь идет о резолюции "Сексуальное насилие во времена конфликтов", посвященной, в том числе, вопросу российской агрессии против Украины.

Первоначальный документ, подготовленный депутатом от Австрии Петрой Байр, содержал лишь беглые упоминания о российской войне в Украине. Однако украинские депутаты и их коллеги, представляющие государства-партнеров Украины, подали в резолюцию ряд изменивших ее поправок.

Больше всего дискуссий вызвала одна из поданных поправок, зарегистрированная под номером 4. Ею предлагалось общую фразу "в 2022 году война вернулась на наш континент" заменить абсолютно конкретным указанием, когда, как и благодаря кому война снова пришла в Европу. По настоянию авторов поправки, в этой части документ необходимо дополнить фразой "С февраля 2014 года Российская Федерация ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 года массированным вторжением в Украину".

Как выяснилось в ходе обсуждения, такое мнение разделяют не все. Автор доклада Петра Байр, а также профильный комитет по равенству выступили против внесения загаданной поправки, настаивая, что "вооруженная агрессия РФ против Украины началась в 2022 году".

Убеждать их в обратном взялась представитель Украины, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.

"Я лично знаю женщин, которые стали жертвами насилия во время российской оккупации Крыма, а затем нападения на Донецкую и Луганскую область", - доказывала она во время дискуссии.

В конце концов, пусть и с минимальным преимуществом, однако поправка была одобрена. За указание в резолюции, что Россия начала войну против Украины, еще в 2014 году проголосовали 47 депутатов, против - 43.

Всего за резолюцию ПАСЕ голосовал единогласно: ее утвердили 126 голосами.

Напомним, 13 октября ПАСЕ приняла резолюцию по Украине, которая признает российский режим террористическим и предусматривает создание трибунала. Кроме того, этой же резолюцией Совет Европы призвал предоставить Украине необходимое вооружение. Речь шла, в частности, о системах противовоздушной обороны.

Тогда на резолюцию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ПАСЕ первой назвала путинский режим террористическим, потому что мир видит, что происходит в Украине.

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