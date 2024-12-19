В парламенте Абхазии произошла стрельба: погиб депутат, еще один ранен

В здании парламента самопровозглашенной республики Абхазия произошла стрельба. Инцидент завершился смертью одного депутата и ранением другого.

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Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа". Инцидент произошел при обсуждении законопроекта о запрете майнинга криптовалют.

По сообщению местных телеграмм-каналов, между депутатами Адгуром Харазией и Каном Кварчией возникла словесная перепалка. Во время конфликта Харазия получил огнестрельное оружие и начал стрелять в сторону Кварчии.

Одним из раненых оказался депутат Вахтанг Голландия, получивший тяжелые травмы. Его доставили в Республиканскую больницу в состоянии клинической смерти, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

Кан Кварчия был ранен в руку и находится в операционной.

Исполняющий обязанности абхазского лидера Бадра Гунба срочно провел совещание с правоохранителями и другими ответственными структурами. Он также посетил больницу, чтобы лично узнать состояние раненого депутата и ход медицинской помощи.

Подозреваемый в стрельбе, Адгур Харазия, скрылся с места преступления. Полиция производит его розыск. Харазия, бывший мэр Сухуми, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2020 году он был задержан по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, опасных для жизни, а также за незаконное хранение и использование огнестрельного оружия. Сообщалось, что тогда ранил сотрудника администрации Сухумского центрального рынка.

В ноябре самопровозглашенный Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подал заявление об отставке. Также свой пост покинул и так называемый премьер-министр страны Анкваб А.З.

Как сообщал OBOZ.UA, в самопровозглашенной, непризнанной "Республике Абхазия" наблюдается взрыв антироссийских настроений, превратившийся в путч во главе с оппозиционными силами. Несмотря на плохую организацию, смелые народные массы смогли установить контроль над правительственными зданиями в Сухуми. Руководство местных силовиков расколото, часть из них явно на стороне восставшего народа. Местный пророссийский президент Аслан Бжания сбежал из столицы и в своем родном селе Тамыш пытается организовать центр управления Абхазией.

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