В Париже сгорела колокольня XIX века: полиция расследует обстоятельства. Фото и видео

В столице Франции в Париже горела ратуша, построенная в 19-м веке. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 27 января, пожар продолжался около трех часов.

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Никто из людей не пострадал, однако огонь уничтожил крышу и 36-метровую колокольню ратуши. Об этом пишет Le Parisien.

По состоянию на сейчас остается риск обвала сгоревшей колокольни. Отметим, что в здании ратуши, являющейся памятником архитектуры, расположена мэрия 12-го округа Парижа.

Над тем, чтобы усмирить огонь, работали около 150 пожарных и 60 единиц техники, на это им понадобилось три часа.

"Около семи часов утра пожар удалось укротить, но каркас сильно поврежден, и риск обвала остался", – говорится в сообщении.

В прокуратуре Парижа заявили, что на данный момент признаков поджога здания нет. Расследование причин пожара будет сосредоточено на условиях безопасности проведения ремонтных работ на кровле и электросистеме ратуши.

"Расследование открыто, и обстоятельства должны быть установлены", – подчеркнул Николас Нордман, заместитель мэра города.

Как сообщал OBOZ.UA, в знаменитом Соборе Парижской Богоматери – Нотр-Дам де Пари, в котором в 2019 году разгорелся ужасный пожар, завершились восстановительные работы. 7 декабря одна из самых главных достопримечательностей Парижа снова открыла свои двери для посетителей.

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