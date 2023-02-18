В Пакистане террористы-смертники захватили офис полиции: в ходе спецоперации они ликвидированы, есть погибшие и раненные среди правоохранителей. Фото и видео

В городе Карачи в Пакистане главное управление полиции атаковали террористы-смертники. Группа из 5-6 человек (точное их количество пока неизвестно) ворвалась в помещение с оружием, там звучали взрывы и было слышно стрельбу. В результате проведения спецоперации правоохранителями экстремистов было ликвидировано.

Видео дня

Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 февраля, сообщило издание Geo News. Как отмечается, спецоперация длилась около 4 часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Официальные лица рассказали журналистам, что как минимум трое боевиков подорвали себя, а двое были застрелены в ходе перестрелки.

Потери среди правоохранителей тоже есть – по предварительным данным, погибло четыре полицейских, еще 18 получили ранения.

Атака, как говорится в материале, началась в 19:10, а зачистить все здание удалось примерно к 22:46.

Сотрудник полиции сообщил изданию, что что нападавшие вошли в офис правоохранителей в полицейской форме – тактика, аналогичная теракту смертника в мечети Пешавара 30 января 2023 года, в результате которого погибло 83 человека и более 200 получили ранения.

Министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари и председатель Народной партии Пакистана (ПНП), которая находится у власти в провинции, осудили нападение.

"Осудить террористическую атаку на полицию Карачи. Полиция и раньше сталкивалась с терроризмом и подавляла его", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после произошедших 27 и 28 января терактов в Иерусалиме в Израиле заговорили о необходимости увеличения количества разрешений на оружие для гражданских лиц. В частности, такую идею поддерживает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!