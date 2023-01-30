В Пакистане произошел мощный взрыв в мечети: 28 человек погибли, 150 ранены

В понедельник, 30 января, в Пакистане произошел мощный взрыв в мечети. Вследствие ЧП погибли по меньшей мере 28 человек и 150 получили ранения.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters и ВВС. Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв, в результате которого в переполненной мечети рухнула стена.

Здание расположено в сильно укрепленном районе города, где расположены полицейские участки и жилые дома.

По словам представителя полиции Сикандара Хана, внутри в момент взрыва находилось не менее 260 человек. Часть здания обрушилась, и предполагается, что под ним находятся несколько человек", – добавил он.

В то же время офицер столичной полиции Пешавара Мухаммад Иджаз Хан сообщил местным СМИ, что в момент взрыва в этом районе находилось от 300 до 400 полицейских.

Большинство из погибших служили в полиции, и считается, что именно они и стали целью нападения.

Из раненых до 15 находятся в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, после произошедших 27 и 28 января терактов в Иерусалиме в Израиле заговорили о необходимости увеличения количества разрешений на оружие для гражданских лиц. В частности, такую идею поддерживает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

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