В Пакистане похитили дочь посла Афганистана: ее удерживали более пяти часов и жестоко избили

В субботу, 17 июля, в центре столицы Пакистана, Исламбада неизвестная группа лиц похитила 26-летнюю дочь посла Афганистана. Сильсила Алихил удерживалась в заложницах около пяти часов, во время которых подвергалась избиению и пыткам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Афганистана, осудив действия похитителей. По этому случаю пакистанский посол в Кабуле был срочно вызван во внешнеполитическое ведомство, где был заявлен "решительный протест гнусному акту посягательства на безопасность всех дипломатических консульств в Пакистане".

В медицинском отчете, полученном от врачей после освобождения Алихил, сказано, что она получила удары по голове, на запястьях и ногах были следы веревки, а также все тело было подвержено ударам. Несколько костей переломаны, девушка пройдет рентгеновское облучение.

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По информации издания APnews, девушку освободила пакистанская полиция, но подробностей этой операции правоохранители не дают. Также публично не указаны детали самого похищения.

Афганский МИД требует немедленно привлечь к уголовной ответственности причастных к преступлению, провести прозрачное расследование этого дела и наказать виновных. Пока по данному факту обвиняемых нет, заказчики похищения не выявлены.

Отметим, что отношения между Пакистаном и Афганистаном полны подозрений и неприязни. Они регулярно обмениваются обвинениями: Афганистан заявляет, что Пакистан отправляет тысячи боевиков-джихадистов воевать в Афганистане и предоставляет убежище талибам. Пакистан, в свою очередь, обвиняет Кабул в укрывательстве антипакистанской группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" – пакистанского "Талибана", а также сепаратистской Армии освобождения Белуджистана.

И без того напряженная ситуация между странами усугубилась после вывода американских войск с территории Афганистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Пакистане боевиками была обстреляна гостиница с постояльцами.