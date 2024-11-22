В Пакистане боевики обстреляли пассажирские автомобили: 38 погибших, много раненых. Фото

На северо-западе Пакистана 21 ноября боевики открыли огонь по автомобилям, перевозившим мусульман-шиитов. В результате атаки погибло по меньшей мере 42 человека, включая шесть женщин.

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Еще 20 человек получили ранения. В полиции назвали это нападение одним из самых смертоносных в регионе за последние годы, передает АР.

Стрельба произошла в округе Куррам в провинции Хайбер-Пахтунхва. За последние месяцы в этом месте в результате столкновений между большинством мусульман-суннитов и меньшинством шиитов погибли десятки людей.

Чиновник местной полиции Азмат Али сообщил, что автомобили ехали в колонне из города Парачинар в Пешавар, столицу Хайбер-Пахтунхвы, когда боевики открыли огонь. По меньшей мере 10 человек находятся в критическом состоянии в больнице.

Правоохранители ведут расследование, чтобы определить, кто стоит за стрельбой.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви назвал стрельбу "террористической атакой", а премьер-министр Шехбаз Шариф пообещал, что "ответственные за убийства невинных мирных жителей, не останутся безнаказанными".

Местный житель Мир Хуссейн, рассказал, что видел, как четверо вооруженных людей вышли из машины и открыли огонь по автобусам и автомобилям.

"Я думаю, что другие люди также стреляли по колонне автомобилей с близлежащего открытого фермерского поля. Стрельба продолжалась около 40 минут. Я слышал крики женщин. Люди просили о помощи", – отметил очевидец.

Бакир Хайдери, местный шиитский лидер, осудил нападение и сказал, что число погибших, вероятно, возрастет. Он обвинил местные власти в том, что они не обеспечили надлежащую безопасность колонны из более чем 100 автомобилей, несмотря на опасения возможных нападений боевиков, которые недавно угрожали напасть на шиитов в районе.

Издание пишет, что мусульмане-шииты составляют около 15% от 240-миллионного населения суннитского большинства Пакистана. В стране существует история религиозной вражды между общинами.

"Хотя эти две группы в целом мирно живут вместе, напряженность существует уже десятилетиями в некоторых районах, особенно в частях Куррама, где шииты составляют большинство. Десятки людей с обеих сторон были убиты с июля, когда в Курраме вспыхнул земельный спор, который позже перерос в общее религиозное насилие", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября в Пакистане раздался взрыв на одной из железнодорожных станций, где около сотни человек ждали прибытия поезда. Полиция предполагает, что речь идет о теракте, устроенном террористом-смертником. Погибло 24 человека, более 40 получили ранения.