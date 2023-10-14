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В отеле Стамбула найден мертвым топ-дипломат Путина

Лилия Рагуцкая
Мир
3 минуты
30,8 т.
В отеле Стамбула найден мертвым топ-дипломат Путина

В Турции в одном из отелей обнаружен мертвым высокопоставленный российский дипломат Николай Кобринец. 61-летний глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ прибыл в Турцию для участия в саммите послов разных стран, но не явился на назначенную утреннюю встречу, после чего его коллеги забили тревогу.

В российских СМИ и официальных заявлениях уже утверждают, что Кобринец скончался вследствие сердечного приступа, но турецкая полиция начала расследование подозрительной кончины высокопоставленного дипломата. Об этом пишет The Sun.

В отеле Стамбула найден мертвым топ-дипломат Путина
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Издание отметило, что смерть высокопоставленного российского дипломата Николая Кобринца, который был найден в номере отеля в Стамбуле, куда вселился накануне, стала предметом расследования турецкой полиции.

Дипломат прибыл в Турцию для участия в  саммите послов, однако на следующий день после заселения в отель, 12 октября, не пришел на утреннюю встречу с коллегами. Те встревожились и начали поиски Кобринца.

Нашли его в кровати отельного номера без признаков жизни.

Внешне на теле Кобринца не видны никакие следы насилия, и не исключено, что он умер вследствие сердечного приступа, как уже объявили в некрологе, опубликованном МИД РФ. Тем не менее, турецкие правоохранители проверяют и другие, куда менее естественные причины смерти высокопоставленного дипломата.

"По первоначальным данным, он умер от сердечного приступа, но расследование продолжается. В настоящее время полицейские проводят расследование, а его тело доставлено в морг Института судебной медицины в Бахчелиэвлер-Енибосне. Должно быть проведено вскрытие, в то время как полиция также проверяет его номер в отеле на наличие отпечатков пальцев и изучает записи с камер видеонаблюдения", – отмечено в публикации.

В отеле Стамбула найден мертвым топ-дипломат Путина

Издание подчеркивает, что случай с российским дипломатом стал очередным звеном в длинной цепи подозрительных смертей российских чиновников и бизнесменов.

"Эксперты по безопасности обвинили президента России  Владимира Путина в том, что он управляет "мафиозным" государством, используя убийства как инструмент для победы над врагами и удержания союзников в узде. Лидер группы Вагнера Евгений Пригожин в августе стал одним из последних, пополнивших число громких смертей... Десятки видных деятелей погибли с тех пор, как Путин начал вторжение в Украину в феврале прошлого года - многие при загадочных и внезапных обстоятельствах, включая "самоубийства" и падения из окон. The Sun Online насчитала как минимум 40 подозрительных смертей с января прошлого года", – пишет издание.

Среди смертей, которые The Sun считает подозрительными – не только Пригожин, но и российский олигарх Сергей Гришин, умерший "от сепсиса" после критики в адрес Путина, а также российский изобретатель вакцины от коронавируса  "Спутник V" Андрей Ботиков: его нашли в собственной квартире, мужчина был задушен ремнем.

Кобринец, окончивший свое земное существование в номере турецкого отеля, в течение многих лет  работал в системе МИД РФ на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом.

Так, в 2006-2011 годах он занимал должность заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Европейском Союзе, в 2011-2012 годах  работал заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества, после, до 2019-го трудился на должности заместителя директора департамента международного сотрудничества правительства РФ.

В отеле Стамбула найден мертвым топ-дипломат Путина

Последним постом, который занимал Кобринец с 2019 года, стала должность главы департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. 

Напомним, 5 октября российский диктатор озвучил экстравагантную версию катастрофы частного самолета с руководством ЧВК "Вагнер" на борту. По словам Путина, следствие якобы установило, что причиной катастрофы стала взорваная на борту самолета граната.  Подорвали себя и других пассажиров, а также членов экипажа Пригожин и Уткин, намекнул диктатор, под воздействием наркотиков.

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