В основном самолеты и танки: в Польше подсчитали, сколько единиц военной техники уже передали Украине

Министерство обороны Польши подвело итоги оказания помощи Украине в виде тяжелой боевой техники в ходе полномасштабного вторжения России. Именно Варшава предоставила нашей армии наибольшее число танков, а также военных самолетов среди всех западных партнеров.

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Соответствующий доклад опубликовало оборонное ведомство у себя в Twitter. Так, на сегодня в Украину поставлено 525 танков, лидером среди поставщиков стали союзники-поляки.

"Мы передали 325 единиц танков. Второе место занимают Нидерланды – 85 единиц, третье – Германия с 80-ю единицами, и четвертыми в этом списке стали США, которые отправили на сегодня 76 танков", – подсчитали в минобороны Польши.

Похожа ситуация и с самолетами, которые остро необходимы Силам обороны для подготовки к контрнаступлению. Из 28 истребителей Миг-29, которые авиация ВСУ имеет сегодня, ровно половину поставила Варшава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом месяце Варшава с Киевом согласовали новый пакет военной помощи для нашей армии. Он будет включать в себя бронетранспортеры, истребители МиГ-29, системы ПВО, минометы и другое вооружение.

А уже в этом месяце на территории Польши запустили завод по обслуживанию боевых танков Leopard 2. В польском городе Гливицах ремонтируются и модернизируются польские танки семейства Т-72,​​которые, по мнению украинской стороны, "хорошо показывают себя на фронте".