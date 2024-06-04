В ООН подтвердили, что примут участие в Саммите мира: когда объявят представителя

Организация Объединенных Наций будет представлена на Саммите мира относительно завершения войны в Украине, который состоится в июне в Швейцарии. Пока неизвестно, кто из представителей структуры поедет на мероприятие.

Об этом на брифинге в понедельник, 3 июня, заявил заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Гак, передает Укринформ. Он отметил, что ООН назовет своего представителя ближе к дате проведения Саммита мира.

"Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать в Саммите. Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет", – подчеркнул Гак.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. Ожидается, что участие в нем примут представители более сотни государств со всех континентов.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что Россия оказывает безумное давление на официальных лиц и на страны-члены ООН из-за их участия в Саммите мира.

По его словам, россияне пытаются удержать страны-члены и Генеральный секретариат ООН от присоединения к Формуле мира.

"Россия прилагает много усилий, чтобы подорвать это мероприятие. Речь идет и об открытом и о скрытом давлении на Генерального секретаря и других официальных лиц ООН, чтобы не допустить их присутствия на саммите в Швейцарии", – отметил Кислица.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден не приедет на Саммит мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Вашингтон на мероприятии будут представлять вице-президент Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

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