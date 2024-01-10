ХАМАС пригрозил убить заложников, если Израиль не выполнит требования группировки

Террористическая группировка ХАМАС пригрозила казнить заложников, которых они удерживают после нападения на Израиль 7 октября, если Иерусалим не выполнит их условия. Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что пленники террористов могут "не вернутся живыми к своим семьям".

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Такая судьба их ждет, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и командиры ЦАХАЛ не согласятся на условия, выдвинутые ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Первым из этих условий является полное прекращение боевых действий в секторе Газа.

"Считается, что 132 заложника, похищенные ХАМАС 7 октября, остаются в Газе (не все из них живы) после того, как 105 мирных жителей были освобождены из плена ХАМАС во время недельного перемирия в конце ноября", – говорится в сообщении.

Хамдан также раскритиковал посетившего Израиль государственного секретаря США Энтони Блинкена. Представитель ХАМАС призвал американскую администрацию прекратить политику, которая "препятствует усилиям по прекращению войны". Он упомянул американское вето для блокирования антиизраильских резолюций в Совбезе ООН.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие на юге Газы, нашли тоннель, который использовали террористы ХАМАС. Они содержали в нем заложников.

– Службы безопасности Израиля и Египта не предоставили разрешение на эвакуацию 29 граждан Украины из сектора Газа. Наше государство получило отказ из-за "определенных вопросов безопасности".

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