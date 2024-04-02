В оккупированной Абхазии упал ударный вертолет Ми-24. Видео

В оккупированной Абхазии ударный вертолет МИ-24, принадлежащий абхазскому министерству обороны, потерпел крушение в селе Владимировка Гульрипского района. Но пропагандисты называют это "вынужденной посадкой".

Экипаж, по предварительным данным, выжил. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Вертолет МИ-24 абхазского министерства обороны потерпел крушение в селе Владимировка Гульрипского района. Часть СМИ использует формулировку "вынужденная посадка", – говорится в сообщении.

Все три члена экипажа, как сообщил командующий абхазскими военно-воздушными силами Адгур Гумба, выжили. Они были госпитализированы с ранениями разных степеней, но их жизни ничего не угрожает.

На место происшествия прибыл глава МЧС Лев Квициния. Причины крушения устанавливаются.

Напомним, в Белгородской области РФ неподалеку от поселка Ровеньки упал вертолет Ми-8. На его борту находились четыре человека, один из пострадавших госпитализирован.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что кафиры применяют авиацию для ударов авиабомбами по Донетчине, Харьковщине и Сумщине. В других направлениях они боятся "подлетать близко". При этом враг модернизирует бомбы, превращая обычные в КАБы и снаряжая их "крыльями".

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