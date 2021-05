В официальном аккаунте руководства Китая высмеяли вспышку COVID-19 в Индии

Политико-юридическая комиссия Центрального комитета Коммунистической партии опубликовала сообщение, в котором высмеивалась вспышка коронавируса в Индии.

Пост 1 мая был размещен на официальном аккаунте комиссии в соцети Weibo, а затем удален, однако на него успели обратить внимание ряд индийских СМИ, среди которых The Times of India, The Hindu и The Hindustan Times.

Он сопровождался фотографиями запуска модуля китайской космической станции "Тяньхэ" и сожжения тел умерших от коронавируса. В подписи было сказано: "Как зажигает огонь Китай vs как зажигает огонь Индия".

What's on Weibo уточняет, что перед удалением постом поделились более 9 тысяч раз.

Также под ним пользователи в большинстве случаев критически отнеслись к публикации.

The Hindu в свою очередь подчеркивает, что подобное сообщение появилось в аккаунте Министерства общественной безопасности.

В МИД Китая сказали Bloomberg только то, что их страна по-прежнему продолжит помогать Индии в условиях пандемии. "Надеемся, что обратят внимание и на то, что китайское правительство поддерживает борьбу с пандемией в Индии", – сказал представитель ведомства.

Кроме того, отмечается, что сообщение было опубликовано на следующий день после телефонных переговоров между руководством стран.

Из-за обострения в 2020 году вокруг спорной части границы отношения между странами испортились.

