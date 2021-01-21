В Нью-Йорке разбился вертолет, погибли военные. Видео

В штате Нью-Йорк (США), рядом с городом Мендон, 20 января разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk – "Черный ястреб".

В авиакатастрофе погибли трое военнослужащих. Об этом сообщил шериф округа Монро Тодд Бакстер, пишет WIVB-TV (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы).

Вертолет упал на фермерском поле и загорелся. В Национальной гвардии США еще не подтвердили личности тех, кто был на борту. Там ожидают опознания погибших.

Известно, что "Черный ястреб" использовался для медицинской эвакуации, экипаж выполнял тренировочный полет. На борту было всего три человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Киевом при посадке разбился гражданский вертолет Robinson 44. Авария произошла в районе Борисполя.