В Нью-Йорке провели флешмоб в поддержку осажденного оккупантами Мариуполя. Видео

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В Нью-Йорке провели флешмоб в поддержку осажденного оккупантами Мариуполя. Акция прошла в помещении Центрального вокзала.

Десятки людей призвали спасти разрушаемый Россией город на побережье Азовского моря. Видео флешмоба появилось в сети.

На видео видно, как группа людей, стоящих на ступеньках, поднимает над головами листы с буквами. Буквы складываются в надпись "Save Mariupol" (Спасите Мариуполь).

В это время внизу десятки людей поднимают листы желтого и синего цвета - и весь вокзал окрашивается в цвета украинского флага.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кремниевой долине организовали перформанс в поддержку Украины. Люди требовали остановить войну и выставили 128 пар детской обуви - в память об убитых Россией за месяц войны украинских детях.

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