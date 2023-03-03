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В Нью-Йорке перед генконсульством России мужчина написал краской "Нет войне": дипломаты попытались смыть фразу. Видео

Анна Паскевич
Мир
1 минута
4,1 т.
В Нью-Йорке перед генконсульством России мужчина написал краской 'Нет войне': дипломаты попытались смыть фразу. Видео

В Нью-Йорке (США) активист написал "Нет войне" перед генконсульством России. Он заявил, что провел акцию по случаю годовщины убийства российского оппозиционера Бориса Немцова.

Видео дня

Соответствующее видео попало в сеть. На кадрах ролика видно, как мужчина наносит антивоенную надпись голубой краской у входа в здание в Верхнем Ист-Сайде (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В Нью-Йорке перед генконсульством России мужчина написал краской ''Нет войне'': дипломаты попытались смыть фразу. Видео

Сотрудники дипломатического ведомства попытались смыть его, но сделать это быстро у них не получилось.

В Нью-Йорке перед генконсульством России мужчина написал краской ''Нет войне'': дипломаты попытались смыть фразу. Видео

Более того, они агрессивно реагировали на прохожих, а один из сотрудников консульства оскорбил активиста.

В Нью-Йорке перед генконсульством России мужчина написал краской ''Нет войне'': дипломаты попытались смыть фразу. Видео
В Нью-Йорке перед генконсульством России мужчина написал краской ''Нет войне'': дипломаты попытались смыть фразу. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре генконсульство РФ в Нью-Йорке залили красной краской. Это произошло в тот день, когда Путин подписал документы об аннексии частично оккупированных войсками РФ регионов Украины.

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