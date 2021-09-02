В Нью-Йорке из-за мощных ливней затопило улицы, метро и дома. Фото и видео последствий

В среду вечером, 1 сентября, город Нью-Йорк в США затопило после проливного дождя. Улицы превратились в реки, водой залило метро и жилые дома.

Национальная метеорологическая служба США назвала чрезвычайную ситуацию с внезапным затоплением исторической, передают ABC News. На фото и видео из Нью-Йорка видно, что из-за потопа автомобили и автобусы оказались в ловушки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Местные власти также ограничили проезд в подземке, поскольку туда попало чрезмерное количество воды. Как сообщает The New York Times, дождь в Центральном парке в течение часа побил рекорд, который был установлен только на прошлой неделе. В среду вечером выпало 7,8 сантиметров осадков. В связи с этим мэр города объявил чрезвычайное положение. Он отметил, что от наводнения пострадали пять районов города.

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Кроме того, в тот же день, 1 сентября, в результате проливного дождя в Пассаике, штат Нью-Джерси, погиб один человек. Тело не смогли найти, пока вода не спала, пишет New York Post.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на штат Теннесси в США обрушились рекордные дожди, которые спровоцировали наводнение. Больше всего пострадала сельская местность, там погибли по меньшей мере 22 человека, еще несколько десятков пропали без вести.