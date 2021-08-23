Масштабное наводнение в США унесло жизни более 20 человек. Фото и видео

На штат Теннесси в США в субботу, 21 августа, обрушились рекордные дожди, которые спровоцировали наводнение. Больше всего пострадала сельская местность, там погибли по меньшей мере 22 человека, еще несколько десятков пропали без вести.

В воскресенье, 22 августа, спасательные бригады продолжили поиски, пишет Associated Press. Наводнение привело к сильным разрушениям, были повреждены дороги, вышки сотовой связи. Стихия уничтожила ряд построек, многие дома затопило (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Как сообщает The Washington Post, 23-летней женщине удалось спастись, зацепившись за дерево. Четверых ее детей смыло потоком, двоим удалось спастись, а семимесячных близнецов так и не нашли.

В первые часы после ливня количество пропавших составило 45 человек, но после многочасовых спасательных операций сократилось примерно до двух десятков. Некоторым местным жителям удалось спастись, забравшись на крыши домов, другие же оказались в ловушке в свои автомобилях.

Местами за 24 часа выпало больше 43 см осадков, что превысило предыдущий рекорд штата Теннесси, установленный в 1982 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму прошел мощный ливень со штормовым ветром и градом. Из-за непогоды затопило улицы и магазины, пострадали автомобили.