В Нигерии вооруженная банда похитила группу студентов-медиков, которые направлялись на конференцию

На юго-востоке Нигерии (государство в Западной Африке) боевики похитили как минимум 20 студентов-медиков. Они направлялись на конференцию в штат Энугу.

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Об этом пишет издание BBC в пятницу, 16 августа. Похищение произошло в штате Бенуэ, сообщила представитель правоохранительных органов штата Кэтрин Анен.

"Похищена группа студентов, ведется расследование", – заявила она.

Как пишут журналисты, студенты из Университета Майдугури и Университета Джоса следовали на конференцию Федерации католических учащихся-медиков. Неизвестные вооруженные люди их остановили и похитили.

Правоохранители уже начали расследование и поисковую операцию. По информации издания, требование о выкупе за освобождение студентов пока не поступало. Власти пытаются установить ответственных за их похищение.

"Вооруженные банды распространяют хаос на севере Нигерии, похищая селян, студентов и автомобилистов и требуя выкупа. Силы безопасности не могут это остановить", – утверждает BBC.

Как сообщал OBOZ.UA, в израильском городе Холон мужчина с ножом совершил серию нападений, убив двух и ранив еще двух человек. Инциденты произошли в трех разных местах, находящихся примерно в 400 метрах друг от друга.

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