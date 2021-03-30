В Нидерландах поймали украинца с сумками, набитыми 3 млн евро

В Нидерландах поймали 45-летнего украинца, в машине которого нашли 3 млн евро наличными.

На допросе мужчина не смог четко объяснить полицейским, откуда он получил такую сумму. Об этом сообщил местный портал NOS.

Инцидент произошел в нидерландском муниципалитете Ландграф еще 2 марта, но копы проинформировали об этом только сейчас.

В автомобиле мужчины из Украины выявили три сумки для покупок, набитые пачками денег. Сумма наличных составила 2 947 750 евро. Как видно на фото, пачки купюр были перевязаны резинками.

Правоохранители подозревают, что средства могли быть добыты преступным путем.

Деньги украинец поместил в сумки crimesite.nl

Детективы выследили мужчину по его переписке в службе обмена зашифрованными сообщениями Sky ECC.

По состоянию на 30 марта украинца временно освободили из-под стражи, но расследование против него все еще продолжается.

Пачки наличных crimesite.nl

Как писал OBOZREVATEL, ранее Национальная полиция сообщила о подозрении двум украинцам, которые, по версии следствия, участвовали в международной мошеннической схеме, зарабатывая до 10 млн евро ежемесячно. Злоумышленники продавали гражданам других стран различные активы через интернет, потом требовали внесение дополнительной оплаты, а далее блокировали аккаунты инвесторов.