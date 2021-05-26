В Нидерландах началось выездное заседание по делу Boeing MH17

В среду, 26 мая, началось выездное заседание суда по делу сбитого Россией над Донбассом малазийского Boeing MH17. Судьи окружного суда Гааги проведут осмотр места реконструкции авиалайнера на базе ВВС Нидерландов "Гилзе-Рейен".

В заседании окружного суда Гааги принимают участие прокуроры, адвокаты, защищающие интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, и адвокаты родственников жертв, передает ABCNews.

На заседании особое внимание уделят форме и размеру повреждений фюзеляжа, кабины экипажа и других частей самолета. Отметим, что сам корпус самолета, который был собран из найденных на месте крушения частей лайнера, расположен в большом ангаре.

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