В Нидерландах началось выездное заседание по делу Boeing MH17
В среду, 26 мая, началось выездное заседание суда по делу сбитого Россией над Донбассом малазийского Boeing MH17. Судьи окружного суда Гааги проведут осмотр места реконструкции авиалайнера на базе ВВС Нидерландов "Гилзе-Рейен".
В заседании окружного суда Гааги принимают участие прокуроры, адвокаты, защищающие интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, и адвокаты родственников жертв, передает ABCNews.
На заседании особое внимание уделят форме и размеру повреждений фюзеляжа, кабины экипажа и других частей самолета. Отметим, что сам корпус самолета, который был собран из найденных на месте крушения частей лайнера, расположен в большом ангаре.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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