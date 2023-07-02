В Нидерландах на посольстве Беларуси передали привет террористу Лукашенко. Фото

В ночь на 2 июля посольство Беларуси в Нидерландах подверглось нападению. Здание в Гааге "украсили" надписями, посвященными самопровозглашённому президенту этого государства, союзнику президента РФ Владимиру Путину Александру Лукашенко, также в посольстве разбили три окна.

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По подозрению в нападении задержали 31-летнего мужчину. Об этом сообщает нидерландское издание Omroep West.

Журналисты отметили, что в ночь на воскресенье посольство Беларуси в Нидерландах подверглось нападению. В здании в Гааге, где разместились беларуские дипломаты, были разбиты три окна, а стены украшены красно-черными надписями "Лука – террорист" и лозунгом белорусских патриотов "Жыве Беларусь! Жыве вечна!"

Полиция установила ограждение вокруг здания, начато расследование. По подозрению в вандализме задержали 31-летнего мужчину.

В то же время депутат от D66 Серд Сёрдсма осудил нападение на посольство.

"Каким бы справедливым ни был ваш гнев на режим в Беларуси, России или других странах, не нападайте на их посольства или резиденции. Этим вы никому не поможете, однако сделаете работу наших дипломатов в этих странах менее безопасной", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Лукашенко выступил с заявлением по поводу незаконченного бунта Пригожина и своей "роли" в урегулировании ситуации в РФ. По словам диктатора, едва узнав о том, что тысячи наемников объявили о походе на Москву, он якобы приказал привести армию Беларуси в полную боеспособность. Также Лукашенко заявил, что ему "было больно наблюдать" за этими событиями.

Кроме того, диктатор повторил сказанный несколькими месяцами ранее на саммите ОДКБ тезис, что "если терпит крушение Россия, мы все погибнем".

По словам Лукашенко, "самым страшным" было бы, если бы "мятежом" в России "мгновенно воспользовались" на Западе, который то и делает, что "расширяет НАТО на восток" и выискивает подходящий момент для нападения на Беларусь. По версии Лукашенко, коварные "враги" Беларуси практически ежедневно устраивают "провокации на госграницах у стран-соседей: от подбрасывания тел до залетов беспилотников".

Чьи именно тела подбрасывают Лукашенко "враги", он не уточнил.

Также накануне Лукашенко запретил в Беларуси работу СМИ "недружественных стран".