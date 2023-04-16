В небо поднялся огромный столб дыма: в Мексике проснулся один из самых опасных вулканов в мире. Фото и видео

В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов в мире Попокатепетль. При его извержении в Пуэбле в небо поднялся огромный столб дыма.

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Об этом сообщает Zocalo. Попокатепетль изверг сильный фумарол и 167 выбросов водяного пара, вулканических газов и пепла только за последние сутки (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Процесс извержения начался 15 апреля. В этот активность вулкана была интенсивной, был объявлен второй, желтый, уровень опасности.

Отмечается, что если вулкан извергнется полностью, то на крышах домов скопится пепел. Таким образом сооружения разрушатся от огромного веса.

Кроме того, извержение вулкана может негативно повлиять на здоровье животных. А еще – есть опасность накопления пепла в дренаже на улицах и шоссе, что спровоцирует наводнение и затопление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Усть-Камчатском районе Камчатской области в результате извержения вулкана Шивелуч слой пыли на улицах достигает уже 10 см. Такая ситуация сильно усложняет жизнь здешних россиян, некоторые буквально задыхаются от запаха гари.

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