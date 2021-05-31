В НАТО заявили об ограничениях для Беларуси

Североатлантический альянс ограничит доступ к дипломатам из Беларуси в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия). Такие меры приняты в целях безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова в Twitter привел брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире", – отметил он.

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Также генсек сказал, что главы МИД и Минобороны государств-членов НАТО во вторник, 1 июня, обсудят ситуацию в Афганистане, Беларуси и в Украине, а также подготовку к саммиту.

Столтенберг добавил, что основным вопросом на встрече будет обсуждение подготовки к саммиту НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе.

Как сообщал OBOZREVATEL, гегсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что модели поведения России и Беларуси похожи тем, что нарушают демократические права и ценности альянса.