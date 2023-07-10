В НАТО утвердили планы защиты от нападения России: что узнали СМИ

В понедельник, 10 июля, за день до встречи лидеров НАТО на саммите в Вильнюсе, союзники по Альянсу достигли соглашения по военным региональным планам, подробно описывающим, как Североатлантический союз будет реагировать на атаку со стороны России. Они сошлись во мнении, что при необходимости НАТО может немедленно начать бой.

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Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на информацию собственных источников.

Отмечается, что НАТО в течение десятилетий не видела необходимости в крупномасштабных оборонных планах, поскольку считала, что Россия не представляет реальной угрозы.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину ситуация изменилась. Учитывая, что самая кровавая война в Европе с 1945 года бурлит прямо под границами НАТО, союзники пришли к согласию, что они должны иметь план задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с Россией.

Излагая свои региональные планы, НАТО также даст странам-членам указания, как обновить свои силы и материально-техническое обеспечение.

Необходимость профинансировать это фундаментальное изменение является одной из причин, почему лидеры намерены повысить целевой показатель военных расходов Альянса, введя членские вклады в 2% национального ВВП минимальным требованием.

Представители НАТО считают, что на полную реализацию планов уйдет несколько лет, но "при необходимости Североатлантический союз может вступить в бой немедленно".

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина надеется получить на нем четкий сигнал о готовности присоединить ее к Альянсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны настоящие гарантии безопасности, пока она не станет членом НАТО.

Ранее Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе.

Литовский лидер Науседа заверил, что Украина на саммите в Вильнюсе может получить такие обязательства, которые ее не разочаруют.

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