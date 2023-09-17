В НАТО избрали нового главу Военного комитета: что он сказал о помощи Украине

Министры обороны стран-членов НАТО избрали нового главу Военного комитета Североатлантического альянса. Им станет начальник Генерального штаба Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Об этом сообщили на официальном сайте НАТО. Однако эту должность Драгоне займет только через полгода, потому что мандат нынешнего главы комитета адмирала Роба Бауэра продлили еще на шесть месяцев.

Соответствующее решение было принято 16 сентября на конференции Военного комитета НАТО в Осло. "Решение также позволит адмиралу Драгоне служить на должности начальника штаба обороны Италии до ноября 2024 года", – говорится в сообщении.

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Джузеппе Каво Драгоне по результатам конференции заявил, что НАТО сможет предложить свою полную поддержку Украине. Также Альянс будет реагировать на вызовы, которые "вырисовываются в международном масштабе".

Бауэр в свою очередь пообещал, что он приложит все усилия, чтобы продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые страны в рамках Альянса, а также активно налаживать контакты с партнерами НАТО по всему миру.

Чем занимается глава Военного комитета НАТО?

Военный, занимающий эту должность, представляет на основе консенсуса взгляды всех начальников обороны НАТО как главный военный советник генерального секретаря, Североатлантического совета и других высших органов НАТО.

Также он руководит повесткой дня и обсуждениями Военного комитета, прислушиваясь к мыслям и работая над согласованием различных национальных позиций или политических разногласий.

Напомним, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что украинская армия изменила характер современной войны и ВСУ ежедневно приближаются к победе над российскими оккупантами. По его словам, Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину во время войны и долгие годы после завершения российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роб Бауэр заявил, что НАТО должно увеличить частные инвестиции в оборонные компании стран Альянса. В первую очередь нужно позаботиться о 155-мм артиллерийских снарядах.

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