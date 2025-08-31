В начале полномасштабной войны треть всего оружия Украине предоставила Болгария, – Урсула фон дер Ляйен

Болгария сыграла ключевую роль в поддержке Украины в начале полномасштабного вторжения России. По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, именно эта страна предоставила треть всего оружия, которым Украина смогла вооружиться в первые месяцы войны.

Об этом она заявила во время однодневного визита в Болгарию. Там фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Росеном Желязковым посетила крупнейшее государственное военное предприятие страны — "Вазовские машиностроительные заводы".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Болгария имеет мощные традиции в сфере оборонной промышленности, а ее предприятия производят значительные объемы боеприпасов. Она поблагодарила Софию за помощь "храброму соседу – Украине", подчеркнув, что Европа должна и в дальнейшем укреплять обороноспособность.

"Болгария делает огромный вклад, треть оружия для Украины поступает именно отсюда. Спасибо за вашу поддержку храброго соседа. Путин не остановится, его можно сдержать только средствами разоружения. Украина должна быть как стальной еж", – заявила фон дер Ляйен.

Руководительница Еврокомиссии также объявила о выделении 150 миллиардов евро на совместные закупки в военной промышленности стран ЕС. В частности, в городе Сопот будет создано около тысячи новых рабочих мест, а производство боеприпасов возрастет до двух миллионов снарядов в год.

Премьер-министр Росен Желязков подчеркнул, что Болгария и в дальнейшем будет способствовать укреплению обороноспособности как Украины, так и Европы. Он сообщил, что страна продолжит противоминные операции в Черном море для обеспечения свободы судоходства.

Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов в свою очередь заявил, что в Сопоте будут работать два завода — совместное предприятие, которое будет производить современные 150-миллиметровые снаряды и новые модели пороха. По его словам, это позволит создать тысячи новых рабочих мест и станет "гарантией сильной обороны, без которой мира не достичь".

Визит фон дер Ляйен в Болгарию является частью ее турне по странам, которые непосредственно граничат с войной в Украине.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу не доверять президенту РФ Владимиру Путину. В связи с этим усиливать коллективную оборону перед угрозой со стороны России.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что агрессия России против Украины и гибридные атаки Кремля представляют прямую угрозу безопасности всего Европейского Союза. По ее словам, диктатор Владимир Путин является "хищником", приспешники которого атакуют европейские общества, и Европа будет безопасной только тогда, когда безопасной будет ее восточная граница.

