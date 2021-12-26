В Мьянме военные убили и сожгли тела 35 человек: среди них были женщины и дети. Фото

В Мьянме на Рождество, 25 декабря, возле деревни Мосо в штате Кая нашли по меньше мере 35 обугленных тел, среди которых были останки женщин и детей. Сообщается, что эти люди были окружены и убиты правительственными войсками страны.

Как пишет Myanmar NOW, жертвами военных стали местные жители, которые в пятницу, 24 декабря, скрывались от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы. Они направлялись в лагерь для беженцев, когда их арестовали военнослужащие.

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Associated Press, ссылаясь на слова очевидца, сообщает, что людей сначала связали веревками. Их разместили в восьми автомобилях и пяти мотоциклах, а после транспортные средства облили бензином и подожгли.

На данный момент неизвестно, были ли жертвы военных мертвы на момент поджога.

"Они (солдаты хунты) больше не люди. Их преступления хуже, чем у фашистов", – сказал командующий сил сопротивления.

Сами же военные заявляли о том, что все эти люди якобы были вооружены и напали на солдат, из-за чего были убиты в результате перестрелки. Однако в сопротивлении опровергли эту информацию, отметив, что у сельских жителей, среди которых были женщины и дети, попросту не могло быть оружия.

Добавим, что после данного инцидента пропавшими без вести считаются двое членов международной организации "Спасем детей". Сотрудники ехали домой на каникулы после окончания гуманитарных работ в соседнем поселке и "были вовлечены в инцидент".

"У нас есть подтверждение, что их личный автомобиль был атакован и сгорел. По сообщениям, военные заставляли людей выходить из автомобилей, некоторых арестовывали, других убивали и сжигали их тела", – сказано в сообщении организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента и других членов правительства. После этого местные жители начали организовывать силы сопротивления.