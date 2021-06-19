В Москве прогремела серия взрывов, начался пожар. Видео

В Москве в районе Лужников произошел взрыв, слышны сильные удары. На место происшествия выехали спасатели. Пока нет информации о пострадавших.

Информация появилась на российском Telegram-канале "112". Отмечается, что по предварительной информации это мог быть склад пиротехники.

Стало известно, что площадь пожара составляет 150 квадратов. По данным очевидцев огонь перекинулся на соседнее здание. Экстренные службы повысили уровень сложности пожара с другой к треть.

Люди, которые гуляли по набережной, начинают снимать видео с места происшествия.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Новосибирске днем 14 июня прогремела серия взрывов на автозаправочной станции в Октябрьском районе – там взорвались резервуары с жидким топливом. В результате возник сильный пожар, в инциденте пострадали 25 человек, 8 из них в тяжелом состоянии.