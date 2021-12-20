В Москве бывший полицейский вышел на Красную площадь с плакатом 'Путин убийца'. Фото

В Москве задержали бывшего майора полиции Олега Кашинцева. Мужчина вышел на Красную площадь с плакатом, на котором было написано: "Свободу Навальному. Putin is a killer" (в переводе с английского: "Путин убийца").

Об этом сообщает издание ОВД-Инфо. Кашинцев, одетый в полицейскую форму, успел простоять в одиночном пикете всего несколько минут. Поле этого бывшие коллеги доставили его в отделение.

Задержанному вменяют нарушение правил проведения пикетирования и незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов экс-полицейского отпустили.

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Как передает BBC, Олег Кашинцев проработал в полиции 18 лет, 14 из них – в уголовном розыске. В 2019 году он ушел из органов МВД из-за несогласия с действиями властей против оппозиции. В прошлом мужчина уже принимал участие в нескольких акциях в поддержку Алексея Навального, на одной из которых его задержали.

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в колонии строгого режима в Покрове, в 100 километрах от Москвы. Его арестовали в январе 2021 года после возвращения в Россию из немецкой клиники Шарите. Там он лечился после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". 2 февраля суд отправил политика в колонию на 2 года и 8 месяцев по так называемому делу "Ив-Роше".

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь Навального Дарья получила в Европейском парламенте премию Сахарова "За свободу мысли", присужденную ее отцу. Кроме того, в этом году российский оппозиционер вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.