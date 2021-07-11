В Молдове стартовали досрочные парламентские выборы: какие партии претендуют на победу

В воскресенье, 11 июля, в Молдове стартовали досрочные выборы в парламент, который был распущен 28 апреля 2021. 101 депутата избирают на четыре года, в этот раз ожидается, что основная борьба разгорится между блоком "Коммунисты и социалисты" и Партией действия и солидарности.

В выборах участвуют 20 партий, 2 избирательных блока и один независимый кандидат, пишет "Радио Азаттык". Отдать свои голоса сегодня смогут около 3,5 млн человек, из которых 800 тыс. сейчас находятся заграницей, а 258 тыс. – в непризнанном Приднестровье.

Эксперты прогнозируют, что ни одна из партий, участвующих в гонке, не получит 51 мандат, гарантирующий парламентское большинство. При этом самые большие шансы на поддержку избирателей у блока коммунистов и социалистов, который возглавляют экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, и у проевропейской Партии действия и солидарности. Главой последней была президент Молдовы Майя Санду до того, как она заняла пост главы государства.

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Данные соцопросов говорят о том, что пройти в парламент могут также кандидаты от блока бизнесмена Ренато Усатого, на которого в РФ завели несколько уголовных дел, и представители партии местного олигарха Илана Шора. Напомним, его обвинили в причастности к пропаже миллиарда долларов из банков Молдовы.

Отмечается, что лишь 5 из 23 участников парламентских выборов представили избирателям свои программы. В основном партии борются за поддержку пожилых людей, которые обычно активно участвуют в голосовании, обещая им высокую пенсию. Прозвучал также ряд предложений развития социальных и экономических сфер, многие из которых аналитики назвали неосуществимыми из-за нехватки финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армении партия бывшего премьер-министра Николы Пашиняна "Гражданский договор" получила максимальную поддержку избирателей на досрочных выборах в парламент, которые состоялись в стране 20 июня. Депутаты войдут в Нацсобрание с 53,91% голосов.