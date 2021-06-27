Озвучены окончательные результаты выборов в Армении

Партия бывшего премьер-министра Армении Николы Пашиняна "Гражданский договор" получила максимальную поддержку избирателей на досрочных выборах в парламент, которые состоялись в стране 20 июня. Депутаты войдут в Нацсобрание с 53,91% голосов.

Об этом сообщило издание "Свобода Азатутюн", ссылаясь на данные армянского ЦИК. Сегодня комиссия озвучила окончательные результаты.

Блок "Айастан", возглавляемый первым президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Робертом Кочаряном, получил 21,09% голосов и занял второе место. Третьей политической силой, которая проходит в парламент Армении, стал блок "Честь имею" Артура Ванецяна с поддержкой в 5,5%.

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"Они не преодолели барьер в 7%, но входит в парламент в качестве третьей силы с наибольшим количеством голосов", – пояснил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

При этом он заметил, что из всего населения Армении, имеющего право голоса, участие в выборах приняли 1 281 997 или 49,39% граждан.

Полный список результатов OBOZREVATEL привел ниже:

Партия "Справедливая Армения" - 0,31%

Партия "Армянский национальный конгресс" - 1,54%

Партия "Гражданский договор" - 53,91%

Национально-христианская партия "Пробуждение" - 0,36

Партия "Свобода" - 0,14%

Блок "Честь имею" - 5,22%

Партия "Единая Родина" - 0,08%

Партия "Всеармянская национальная государственность" - 0,06%

Партия "Просвещенная Армения" - 1,22%

Партия "Наш дом - Армения" - 0,95%

Партия "Республика" - 3,03%

Партия "Айоц Айреник" - 1,03%

Блок "Свободная Родина" - 0,32%

Партия "Процветающая Армения" - 3,95%

Демократическая партия Армении - 0,39%

Партия "Национальное, консервативное движение 5165" - 1,22%

Социал-демократическая партия "Решение гражданина" - 0,3%.

Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян - 1,5%

Партия "Национальная повестка" - 0,06%

Партия "Верелк" - 0,1%

"Либеральная" партия - 1,17%

Европейская партия Армении - 0,19%

Блок "Айастан" - 21,09%

Всеармянская партия "Национально-демократический полюс" - 1,49%

Партия "Суверенная Армения" - 0,31%.

Напомним, что с осени 2020 года в Армении проходили акции под руководством оппозиционных сил, которые требовали отставки Пашиняна. Премьера обвиняют в поражении на войне в Нагорном Карабахе, продолжавшейся с августа по ноябрь 2020 года. По ее итогам Армении пришлось подписать мирное соглашение на выгодных для Азербайджана условиях.

В частности, Ереван отдал Баку фактически весь так называемый пояс безопасности — это районы Азербайджана, захваченные армянами во время предыдущей войны. Кроме прекращения огня, страны договорились, что в Нагорном Карабахе минимум на 5 лет расположатся российские миротворцы, в то же время Армения свои силы выведет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Армении назначил досрочные выборы в парламент в связи с тем, что депутаты не поддержали переизбрание Николы Пашиняна на должность премьер-министра.