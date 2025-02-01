'В мире еще достаточно боеприпасов': власти Чехии выразили готовность продолжить 'снарядную инициативу'

В этом году правительство Чехии будет организовывать новую закупку боеприпасов для Украины. Страна изучает возможные способы финансирования "снарядной инициативы".

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Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липовский в интервью RND. Он подчеркнул: в мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы закупить, процесс – "это вопрос политической воли". И если многие европейские страны присоединятся, "мы сможем многое достичь для Украины".

"Мы знаем, что война продолжится и нам по-прежнему потребуются боеприпасы в 2025 году", – сказал Липовский.

Конкретного количества снарядов он не назвал. Сначала необходимо подумать об источниках финансирования, "а затем посмотрим, сколько патронов мы сможем получить за эти деньги".

На вопрос о сроках поставок министр тоже не ответил. Он пояснил, что это зависит "прежде всего от политической воли и финансирования".

"Невозможно в общих чертах сказать, сколько времени потребуется, чтобы боеприпасы наконец-то прибыли в Украину. Это зависит от происхождения и технического состояния боеприпасов. Иногда их все еще необходимо адаптировать, отремонтировать или усовершенствовать, чтобы их можно было надежно использовать в Украине", – добавил глава МИД Чехии.

Липовский подчеркнул, что в 2024 году Чешская Республика выполнила заявленную цель поставить 1,5 миллиона единиц боеприпасов (из них треть калибра 155 мм).

"Это сыграло немаловажную роль в установлении паритета на поле боя в Украине", – отметил он.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Чехии больше не будут предоставлять гражданство россиянам, которые не отказались от паспорта государства-агрессора. Об этом говорится в законе Lex Ukrajina, который Сенат в конце января передал на подпись президенту Чехии Петру Павелу.

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