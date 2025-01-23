Сенат Чехии принял закон о запрете предоставления чешского гражданства россиянам, не отказавшимся от паспорта РФ

В Чехии больше не будут предоставлять гражданство россиянам, которые не отказались от паспорта государства-агрессора. Об этом говорится в законе Lex Ukrajina, который 22 января Сенат Чехии передал на подпись президенту Петру Павелу.

Видео дня

Одна из поправок этого закона вводит запрет на предоставление чешского гражданства гражданам России, которые не отказались от паспорта агрессора. Президент, вероятно, подпишет его 29 января, сообщает издание Seznam Zpravy.

Закон Lex Украина касается продления временной защиты украинцев в стране еще на год. Но одна из поправок предусматривает запрет на выдачу гражданства людям, имеющим паспорт РФ.

Сенат не смог принять закон, однако 52 из 73 не поддержавших документ законодателей не внесли собственных поправок. По этому закону фактически считается одобренным, поэтому его передали подпись президенту.

Сенаторов не устроили три поправки, которые касались уголовной ответственности за деятельность в пользу иностранного государства, предоставление россиянам чешского гражданства только в случае отказа ими от российского и возможность директорам школ объявлять более позднюю дату набора украинских детей в первые три класса. Эти поправки предлагали изъять из закона.

В то же время авторы закона отмечают, что осложнение получения паспорта страны Европейского союза россиянами оправдано, поскольку РФ уже три года ведет войну против Украины. Кроме того, среди российской диаспоры в Чехии много сторонников Кремля и людей, связанных со спецслужбами государства-агрессора.

Принятые поправки к закону предусматривают, что все текущие заявки на получение чешского гражданства от россиян в возрасте от 15 лет будут прекращены до окончания действия закона Lex Ukrajinа, а он в новой версии бессрочен. Поправка не будет распространяться только беженцев, детей до 15 лет, а также тех, кто внес особый вклад в экономику или культуру Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, гражданам России и Белоруссии планируют запретить работать в структурах управления критической инфраструктурой в Латвии. Соответствующие поправки в закон о национальной безопасности для рассмотрения правительством подготовило Министерство внутренних дел страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!