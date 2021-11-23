В Минске арестовали журналистку из иракского Курдистана: освещала кризис на границе с Польшей. Фото

В Беларуси полицейские арестовали журналистку курдского телеканала NRT Жан Али (Zhyan Ali). Задержание произошло в Национальном аэропорту Минска.

Об этом сообщили на сайте канала. Инцидент произошел во вторник, 23 ноября. Как отмечается, девушка планировала добраться до границы Беларуси с Польшей, чтобы осветить миграционный кризис.

Али собиралась сделать репортаж о том, что на самом деле происходит на белорусско-польской границе. По информации телеканала, у репортера забрали все журналистское оборудование.

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NRT является одним из ведущих каналов в Иракском Курдистане. Как сказано в материале, о конфликте на границе стран журналисты пишут с самого первого дня.

О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток, 22 ноября, мигранты пытались более 170 раз незаконно проникнуть на территорию Польши из Беларуси. В одном из случаев это был массовый штурм границы с участием 50 мигрантов.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет всячески поддерживать мигрантов, которые находятся на границах страны, в их стремлении попасть в страны Евросоюза, в частности в Польшу и Германию. Он заверил, что дело якобы в воссоединении семей.

Кроме того, ранее Лукашенко заявил, что прежде чем закрывать границы, польским политикам следует подумать, как они будут общаться с Россией и Китаем. Также он пригрозил, что полякам придется ездить через Донбасс.