В Минске 20-летнему россиянину грозит тюрьма за организацию митингов против Лукашенко

В Минске, Беларусь, 20-летний гражданин России Егор Дудников задержан за организацию протестных акций, которые грубо нарушают общественный порядок. За это парню грозит до трех лет заключения в колонии.

Об этом сообщил адвокат Дудникова Антон Гашинский белорусскому изданию "Весна". Интересно, что речь не идет о массовых митингах протеста с 9 августа 2020 года, когда жители Минска и других городов Беларуси восстали против фальсификации на президентских выборах.

"Уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. О каких конкретно роликах идет речь, мы пока не знаем", – рассказал юрист.

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По словам матери задержанного Юлии Дудниковой, сын переехал из России в Минск только осенью прошлого года. Там он снял квартиру и начал строить отношения с местной девушкой, с которой познакомился через социальные сети еще 4 года назад.

"5 мая вечером после свидания с девушкой Егор позвонил мне и сказал, что подходит к подъезду. Но потом его телефон перестал отвечать и был недоступен. Только на следующие сутки мне позвонили и рассказали, что его задержали прямо возле дома, провели обыск в квартире и изъяли микрофон", – посетовала женщина.

Сейчас Дудников содержится в СИЗО КГБ и ему предъявляют обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ— организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий.

Как писал OBOZREVATEL, в Минске 17-летний подросток покончил с собой, прыгнув с крыши высотки, после того, как Следственный комитет Беларуси начал преследовать его за участие в митингах протеста.