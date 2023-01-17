В МИД Украины призвали Шалленберга в Днепр поговорить с родными погибших: дипломат призвал к 'чувству меры' по отношению к России

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на слова главы дипломатического ведомства Австрии Александера Шалленберга о реагировании на агрессию России против Украины. Австрийский министр иностранных дел призвал "соблюдать чувство меры" и "не перегнуть палку" в оценке российского вторжения в Украину.

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Чтобы понять, где же та граница, за которой призывы к продолжению диалога с агрессором и апелляции к "великой русской культуре" превращаются в приглашение России к продолжению геноцида украинского народа, господин министр может приехать в Днепр, где продолжается разбор завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки. .С соответствующим приглашением в Шалленберг обратился представитель МИД Украины Олег Николенко.

Украинский дипломат напомнил, что министр иностранных дел Австрии призвал "соблюдать чувство меры" и "не перегнуть палку" в контексте реагирования на агрессию России против Украины.

"Ценим сотрудничество с Австрией, благодарны за поддержку в ООН и ЕС и для развития диалога в связи с этим ожидаем визит австрийского министра в Украину. В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или те, близких которых до сих пор не нашли под завалами", - подчеркнул Николенко.

Он подчеркнул: призывы воспринимать государство-террориста как цивилизованное государство, с которым якобы можно и нужно продолжать диалог, в Кремле воспринимают как поощрение продолжения агрессии.

"Призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру, усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", – убежден Николенко.

Напомним, накануне глава МИД Австрии призвал к "чувству меры" по отношению к России. Александер Шалленберг считает, что европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как ядерное государство и постоянного члена Совбеза ООН.

И хотя министр иностранных дел Австрии осуждает войну РФ против Украины, называет ее "безумием" и поддерживает право украинцев на самооборону - он считает, что "все 144 миллиона россиян", большинство из которых по опросам поддерживают войну и радуются убийствам украинцев, не должны отвечать за агрессию своего государства против украинского народа.