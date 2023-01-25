Нидерланды подали жалобу в ЕСПЧ по делу МН17: Россию хотят признать государством, виновным в катастрофе

В 2020 году Нидерланды обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы признать Россию оккупантом, контролирующим территорию Донбасса в 2014 году, когда произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером МН17. ЕСПЧ удовлетворил иск Амстердама, и теперь Москва может стать фигурантом в деле об ответственности за сбитие Боинга.

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Об этом сообщило агентство AD. Именно на Россию Нидерланды возлагают ответственность за гибель 298 пассажиров и членов экипажа, 196 из которых были их гражданами.

"Суд решил, что РФ осуществляла контроль над всеми районами, захваченными сепаратистами, с 11 мая 2014 года из-за их военного присутствия на востоке Украины и решающего уровня влияния, которое она имела на этих территориях вследствие военной, политической и экономической поддержки так называемых ЛДНР", – указано в решении.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя восемь лет после трагедии Гаагский трибунал вынес приговор по делу о катастрофе рейса МН17 Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко, их заочно признали виновными в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing 777 и приговорили к пожизненному заключению.

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