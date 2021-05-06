В метро Рио-де-Жанейро в перестрелке погибли 25 человек. Фото и видео 18+

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В метро Рио-де-Жанейро в перестрелке погибли 25 человек. Фото и видео 18+

В метрополитене бразильского города Рио-де-Жанейро 6 мая произошла перестрелка, в которой погибли 25 человек и 4 получили ранения.

Как сообщает местный портал G1 со ссылкой на полицию, среди погибших – правоохранитель. Также двое силовиков и двое пассажиров поезда получили ранения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В перестрелке пострадали пассажиры метро.

Отмечается, что перестрелка произошла во время спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в северной части города Жакарезинью.

Правоохранители ликвидировали 24 предполагаемых членов преступной группировки "Красная команда" во время рейдов в трущобах.

Спецоперация в Рио.

Пассажиры метро пострадали, когда поезд проезжал мимо места проведения операции.

По данным СМИ, погибшего офицера зовут Андре Фриас, он скончался от ранения в голову. Также они пишут, что количество погибших в спецоперации является рекордным с 2016 года, когда начали вести статистику.

Предполагаемые боевики группировки "Красная команда".
Перестрелка произошла в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Северной Каролине (США) в городе Бун-Маунтин произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, из которых двое – заместители шерифа. Инцидент произошел после того, как правоохранители решили проверить местного жителя, который не выходил на связь.

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