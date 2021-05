В метро Рио-де-Жанейро в перестрелке погибли 25 человек. Фото и видео 18+

В метрополитене бразильского города Рио-де-Жанейро 6 мая произошла перестрелка, в которой погибли 25 человек и 4 получили ранения.

Как сообщает местный портал G1 со ссылкой на полицию, среди погибших – правоохранитель. Также двое силовиков и двое пассажиров поезда получили ранения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что перестрелка произошла во время спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в северной части города Жакарезинью.

Правоохранители ликвидировали 24 предполагаемых членов преступной группировки "Красная команда" во время рейдов в трущобах.

Пассажиры метро пострадали, когда поезд проезжал мимо места проведения операции.

По данным СМИ, погибшего офицера зовут Андре Фриас, он скончался от ранения в голову. Также они пишут, что количество погибших в спецоперации является рекордным с 2016 года, когда начали вести статистику.

Operation in #Jacarezinho leaves 25 dead, provokes intense shooting and has escape of bandits

Civil police & 24 suspects died; 2 passengers were shot on the subway. According to the police, a gang investigated for murders, robberies and hijacking #BREAKING #Brazil pic.twitter.com/VDOGU61NJn