В Мексике произошла стрельба между наркокартелями: многие погибли, есть раненые

В Мексике враждующие наркокартели устроили "разборки" со стрельбой. В результате жестокой стычки между двумя преступными группировками погибли 16 человек, еще семеро получили ранения.

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Об этом сообщило издание Sky News. Отмечается, что среди погибших и раненых полицейские.

Картели столкнулись в горном регионе штата Герреро, в последние годы ставшего полем битвы, поскольку наркогруппировки стремятся расширить свою территорию влияния.

Министерство обороны Мексики сообщило, что местная полиция также оказалась вовлечена в стрельбу, в результате чего погибли два офицера и четверо получили ранения.

Остальные 14 погибших и трое раненых были членами преступных группировок

Правоохранители арестовали 11 человек.

Этот инцидент свидетельствует о продолжающемся насилии в Мексике, особенно в таких районах, как Герреро, где картели продолжают вести войну за контроль над прибыльными маршрутами и территориями.

Издание отмечает, что такие стычки между наркокартелями происходят на фоне давления со стороны США на Мексику с требованием активизировать усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. А Мексика в ответ призывает Вашингтон принять меры по предотвращению поставок оружия преступным группировкам через общую границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину пытались переправить 3 кг каннабиса в посылке из Таиланда. Наркотики направлялись в Днепропетровскую область и были скрыты в упаковках из-под детского конструктора и кондитерских изделий.

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