В Мексике на парад ко Дню независимости пригласили российский военный контингент: Украина отреагировала

В Мексике в параде по случаю Дня независимости страны принял участие военный контингент из страны-агрессора России. Посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая упрекнула президента страны Андреса Лопеса Обрадора из-за приглашения на территорию государства россиян в разгар их полномасштабного вторжения в Украину.

На своем аккаунте в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, 17 сентября она написала, что парад был "запятнан" участием российского полка с руками, запачканными украинской кровью.

"Военный парад в Мехико запятнан участием российского полка: ботинки и руки военных преступников испачканы кровью", – написала дипломат.

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Она обратилась к президенту страны, который ранее выступил против войны в Украине.

"Насколько последовательна, господин Лопес Обрадор, ваша политика нейтралитета и ваше осуждение российской агрессии против моей страны?" – отметила Драмарецкая.

Как пишет издание DW, парад состоялся в Мексике 16 сентября. Помимо российского контингента, в нем приняли участие делегации еще 19 стран, которых Секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA) назвал "друзьями".

Среди присутствующих стран были Белиз, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южная Корея, Куба, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Никарагуа, Панама, Доминиканская Республика, Россия, Шри-Ланка, Уругвай и Венесуэла.

В Секретариате нацобороны заявили, что эти контингенты "усилили" мероприятие, "демонстрируя братство, объединяющее Мексику со странами Америки, Европы и Азии".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к прекращению "иррациональной" войны в Украине. Он также поставил ультиматум об участии своей страны в мирном саммите в Саудовской Аравии, требуя допустить Россию на эти переговоры.

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