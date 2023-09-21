В Мексике молния убила людей на пляже: жуткий момент попал на видео

В Мичоакане, на западе Мексики, молния убила людей на пляже. Жертвами стали два человека – мужчина и женщина.

Жуткий момент попал на видео. Подробности инцидента опубликовало издание Newsweek.

На видео можно увидеть четырех человек, которые собирали вещи, чтобы уйти, когда их настигла плохая погода. В этот момент раздался раскат грома, а секундой позже молния ударила в пляж, всего в двух шагах от воды.

Она поразила одного человека, когда он уходит от воды, а затем электрический ток передался по песку ко второму человеку. После этого две жертвы упали, а остальные начали убегать.

Видео дня

Одной из жертв была женщина, которая погибла на месте, а другой мужчина был доставлен в больницу, но не выжил. Также известно, что одна из жертв была туристом, а другая продавала гамаки.

Мэр Аквилы Хосе Мария Валенсия подтвердил, что продавец гамаков был родом из Текомана, муниципалитета Колима, а женщина была из штата Гуанахуато.

Стоит отметить, что вероятность поражения молнией человека невелика. По данным Национальной метеорологической службы, в США ежегодно регистрируется в среднем 43 смертельных случая, связанных с молнией, а также 243 ранения. Вероятность испытать удар молнии в течение жизни, исходя из средней продолжительности жизни до 80 лет, составляет примерно один из 15 300.

10 процентов из тех, кого ударила молния, погибают, почти 90 процентов после удара страдают от некоторой степени инвалидности.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждает, что если начнется шторм, пока вы находитесь в воде, вам следует немедленно вернуться на сушу и отойти как минимум на расстояние около 100 метров от берега. Если вы слышите гром, находясь на пляже, CDC советует вам "найти безопасное закрытое укрытие, например, в машине" и избегать укрытия под навесами на пляже.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Говерле из-за попадания молнии погибли мужчина и девочка 11 лет. Также пострадала женщина, которую в состоянии шока доставили в больницу.

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