В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: погиб 41 человек. Фото

Утром 8 февраля в Мексике произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика. В следствие аварии погибло более 40 человек.

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После столкновения автобус загорелся и фактически был полностью уничтожен пламенем. Об этом сообщает Reuters.

ДТП произошло на территории штата Табаско. Местные власти проинформировали, что автобус, в котором находилось 48 человек, столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 38 пассажиров и двое водителей. Позже стало известно, что водитель грузовика также погиб.

В результате столкновения пассажирский автобус загорелся. После того, как транспортное средство охватило пламя, от него остались лишь скелетообразные останки металлического каркаса.

Источники в службе безопасности Табаско на условиях анонимности сообщили, что спасатели обнаружили только 18 черепов. Однако работы по ликвидации трагедии продолжаются.

Автобусный оператор Tours Acosta в своем сообщении на Facebook заявил, что "глубоко сожалеет о случившемся". Также в компании добавили, что работают с властями, чтобы выяснить, что произошло и соблюдал ли автобус ограничение скорости.

Также перевозчик опубликовал видео с последствиями ДТП и личности водителей, которые погибли.

Напомним, 8 февраля на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, близ села Верхолы Полтавского района, произошло ДТП. В результате столкновения междугороднего микроавтобуса Mercedes-Benz и грузовика "КРАЗ" один человек погиб, также есть раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему смертельное ДТП на Печерске. Водитель внедорожника в состоянии опьянения на скорости 130 км/ч протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги, находившиеся в последнем авто.

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