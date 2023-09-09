В Марокко уже 632 погибших в результате землетрясения, еще сотни пострадали

Число жертв мощного землетрясения, произошедшего вечером 8 сентября в Марокко, возросло до 632 человек. Еще миниму 329 марокканцев травмированы.

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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные местных СМИ. Больше всего людей погибли в труднодоступных горных районах к югу от Марракеша.

"По меньшей мере 632 человека погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Марокко, сообщило государственное телевидение. Сообщается, что многие погибли в труднодоступных районах к югу от Марракеша", – отмечено в сообщении.

Кроме того, минимум 329 человек получили ранения и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Землетрясение произошло поздним вечером 8 сентября и затронуло ряд провинций страны. Так, в культурной столице Марокко, городе Марракеш, многие здания, в частности в исторической части города, превращены в руины.

Некоторые здания рухнули полностью, а на стенах средневекового города образовались большие трещины.

Местные телеканалы транслируют кадры упавшего минарета мечети и обломков, лежащих на разбитых машинах.

Люди в панике пытались спастись от смертоносного природного явления. А в особо пострадавших от землетрясения горных районах страны, по свидетельствам очевидцев, многие люди оказались буквально погребены под руинами своих домов.

Это землетрясение стало одним из самых сильных в Марокко: толчки ощущали даже в Португалии и Алжире.

В Марокко землетрясения происходят относительно редко, но неизменно приводят к огромным жертвам и разрушениям. Так, землетрясение магнитудой 5,8 в 1960 году привело к тысячам смертей.

Напомним, поздно вечером 8 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. По первым официальным данным сообщалось о 296 погибших и более 150 раненых людей.

Больше всего погибших от землетрясения фиксировалось в провинциях и префектурах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азилал, Чичауа и Тарудант.

Позже в сети появились кадры первых секунд мощного землетрясения в Марокко