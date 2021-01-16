В Мали взорвали конвой миротворческой миссии ООН: есть жертва
На северо-востоке Мали в результате атаки с использованием самодельного взрывного устройства погиб один миротворец ООН, еще один получил ранения.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени в окрестностях Тессалита, в районе Кидаль. Об этом 15 января сообщила пресс-служба многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) на официальном сайте.
"В результате взрыва два миротворца были тяжело ранены. Один из них, к сожалению, скончался от полученных ран во время медицинской эвакуации", – говорится в сообщении.
Нападение было совершено на автоцистерну миссии, входящую в состав конвоя материально-технического обеспечения.
При обеспечении безопасности в районе места взрыва было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.
В организации подчеркнули, что солдат "погиб за мир в Мали при выполнении своей миссии".
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