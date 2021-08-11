В Литве протесты против ограничений для невакцинированных переросли в стычки с полицией. Фото и видео
Возле здания литовского парламента около 5 тысяч человек вышли на протест против ограничений для невакцинированных граждан. Акция переросла в столкновения с полицией.
Об этом пишет LRT. Правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Издание уточняет, что такие меры были предприняты правоохранителями после того, как протестующие начали забрасывать их камнями и пытались не выпускать из здания Сейма депутатов.
Полиция смогла оттеснить участников митинга, некоторые из них пострадали от газа. В то же время глава МВД Агне Билотайте заявила, что был ранен офицер.
Правоохранители начали расследовании по факту организации беспорядков.
Как сообщает Delfi, протест собрал от 4,5 до 5 тысяч человек. Накануне акции философ, доцент вильнюсского технического университета имени Гедиминаса Нида Василяускайте обнародовала несколько пунктов требований к властям. Среди них:
отклонить проект постановления, которое с 13 сентября вводит ограничения и запреты в стране;
отклонить законопроекты о принудительной вакцинации;
перестать оказывать давление на людей, которые являются здоровыми и не вакцинировались;
отменить обязательное тестирование;
отменить так называемый "паспорт возможностей" (документ о вакцинации граждан).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее протесты против обязательной вакцинации прошли в Афинах (Греция). Данная мера в стране действует пока только для определенных групп, работающих в сфере здравоохранения, и людей из групп риска.