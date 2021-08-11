В Литве протесты против ограничений для невакцинированных переросли в стычки с полицией. Фото и видео

Возле здания литовского парламента около 5 тысяч человек вышли на протест против ограничений для невакцинированных граждан. Акция переросла в столкновения с полицией.

Об этом пишет LRT. Правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Издание уточняет, что такие меры были предприняты правоохранителями после того, как протестующие начали забрасывать их камнями и пытались не выпускать из здания Сейма депутатов.

Видео дня

Полиция смогла оттеснить участников митинга, некоторые из них пострадали от газа. В то же время глава МВД Агне Билотайте заявила, что был ранен офицер.

Правоохранители начали расследовании по факту организации беспорядков.

Как сообщает Delfi, протест собрал от 4,5 до 5 тысяч человек. Накануне акции философ, доцент вильнюсского технического университета имени Гедиминаса Нида Василяускайте обнародовала несколько пунктов требований к властям. Среди них:

отклонить проект постановления, которое с 13 сентября вводит ограничения и запреты в стране;

отклонить законопроекты о принудительной вакцинации;

перестать оказывать давление на людей, которые являются здоровыми и не вакцинировались;

отменить обязательное тестирование;

отменить так называемый "паспорт возможностей" (документ о вакцинации граждан).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее протесты против обязательной вакцинации прошли в Афинах (Греция). Данная мера в стране действует пока только для определенных групп, работающих в сфере здравоохранения, и людей из групп риска.