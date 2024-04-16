В Литве построят крупный завод по производству боеприпасов: что известно

Литовское правительство подписало меморандум с вооруженным концерном из ФРГ Rheinmetall о строительстве в стране завода по производству боеприпасов. Литва намерена усилить свой военный арсенал.

Об этом в X (Twitter) сообщила литовский премьер Ингрида Шимоните. Она отметила, что это необходимое условие для защиты свободы.

"Я очень благодарна всем, кто работал над этим проектом с первого дня", – написала глава литовского правительства.

В понедельник, 15 апреля, сейм Литвы одобрил поправки к законам, которые позволят крупным компаниям оборонной промышленности быстрее начать развитие проектов на территории страны. Соответствующее изменение в правилах позволит крупным производителям начать разрабатывать проекты без получения разрешений на строительство.

Отмечается, что соглашения с Rheinmetall ожидается подписать в течение двух недель, сообщила министерша экономики и инноваций Аушрине Армонайте. Сейм сделал шаг к закону, который позволил бы таким компаниям быстрее начать работу в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, не менее четырех заводов по изготовлению оружия планирует построить на территории Украины немецкий концерн Rheinmetall. Кроме того, на предприятиях будут производить снаряды, военную технику, прах и средства ПВО.

Rheinmetall также построит новый завод по производству боеприпасов, который будет выпускать их только для Украины и Германии. Сделать это обещают в рекордно короткие сроки, а саму продукцию выпускать быстро.

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