В Литве мужчина наглотался больше килограмма гвоздей: врачам пришлось провести сложнейшую операцию. Фото

В одной из литовских больниц хирурги удалили из желудка мужчины больше килограмма гвоздей шурупов и гаек. Инородные тела смогли обнаружить только после рентгена, так как пациент скрывал свои "гастрономические пристрастия".

Об этом сообщает издание The Guardian. По словам медика, который проводил сложную операцию, он не редко встречает разные предметы в пищеварительном тракте, но этот случай назвал уникальным.

"Поскольку эндоскопически удалить такое большое количество инородных тел невозможно, мы срочно удалили их хирургическим путем. В ходе трехчасовой операции под рентгенологическим контролем были удалены все, даже самые мелкие инородные тела в желудке пациента", – рассказал он.

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Хирург также сообщил, что мужчина глотал металлические предметы в течение последнего месяца – после того, как бросил пить. Сейчас врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае врачи завили о смерти 22-летнего пациента, который выпил 1,5 литра Coca-Cola всего за 10 минут, чтобы "освежиться" в жару. Медики утверждают, что в теле мужчины скопилось большое количество газа, из-за чего печени не хватало кислорода.

А в Индии 6-летней девочке сделали хирургическую операцию по удалению "хобота", с которым она родилась. Генетическая мутация сделала ребенка настоящей знаменитостью – ее считают индуистским божеством Ганешей.