В Латвии произошел пожар в хостеле: много погибших. Фото и видео

В среду, 28 апреля, в центре Риге (Латвия) произошел пожар в хостеле. Предварительно – погибли восемь человек.

Как сообщает Delfi, возгорание началось около 5 утра: загорелся коридор и жилые помещения, крыша шестиэтажного дома.

Глава Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (VUGD) Янис Гринбергс сказал, что в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это усложнило работу пожарных. На месте ЧП работали 50 спасателей.

На месте пожара нашли тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего эвакуировано 20. Отмечается, что большинство постояльцев хостела – иностранцы. Данные о погибших пока неизвестны.

Шесть человек госпитализировали в состоянии средней тяжести. Некоторые из них получили ожоги, другие – отравились продуктами горения.

Мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter написал, что хостел был незаконным. По его словам, на хостел поступали жалобы об употреблении наркотиков и несоблюдении ограничений, связанных с COVID-19. Эта информация передана в Государственную полицию.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс добавил, что сгоревший объект уже попадал в поле зрения полиции в связи с употреблением алкоголя и наркотиков, а в феврале в помещения для осмотра не допустили пожарных.

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